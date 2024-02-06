Ankara'da köprü bariyerine çarpan araç ikiye ayrıldı: 1 can kaybı

Ankara'da köprüden düşen otomobildeki 1 genç öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptığı belirtilen aracın çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündüğü görüldü.

Ankara'da, köprü bariyerine çarparak ikiye bölünen ve bir kısmı köprüden düşen otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mamak İlçesinde, saat 04.30 sıralarında bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçtakilerden 22 yaşındaki P.G. olay yerinde hayatını kaybetti, 26 yaşındaki B.K. ile 22 yaşındaki M.S.C. ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.