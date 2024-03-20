Ankara'da minibüs, durakta bekleyen otobüse çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da durakta bekleyen belediye otobüsüne minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da durakta bekleyen belediye otobüsüne minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya karayolu şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yolcu indirip bindirmek için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan minibüs sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilirken, araçta bulunan S.B.'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.