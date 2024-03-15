Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle, Ankara'da 17 Mart Pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle 17 Mart Pazar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, pazar günü saat 07.00'den program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapatılacak.