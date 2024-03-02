MHP, 17 Mart'a hazırlanıyor

MHP 17 Mart'taki kurultaya hazırlanıyor. 14. Olağan Büyük Kurultayda, Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan MYK ve 9 üyeden oluşan MDK seçilecek. Kurultayın ardından 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 14. Olağan Büyük Kurultayına hazırlanıyor.

Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan parti, yerel seçimden 14 gün önce yapacağı kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçecek.

Kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.