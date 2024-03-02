Özgür Özel'den Murat Kurum'a: Bu kadar seviyesiz aday görmedim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'u "Bu kadar seviyesiz ve çapsız bir siyasetçi görmedim" diyerek eleştirirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kurum'u adaylıktan çekme çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde partisinin ilçe binasını gezdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP iktidarının Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinlilere yardım ulaştıramadığını belirten Özgür Özel, AKP ve MHP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un Filistinlilerle ilgili açıklamasını şöyle eleştirdi: "'Beni İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçerseniz Filsitinli çocuklara yardım edeceğim' diyor. Murat Kurum'dan daha seviyesiz ve insanın aklını alaya alan bir belediye başkan adayı daha görmedim" dedi.

"PİNOKYO'YU ADAY GÖSTER"

Erdoğan'a Murat Kurum'u adaylıktan çekme çağrısı yapan Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Erdoğan'a buradan sesleniyorum: Bugün son gün hâlâ çekme şansı var. Murat Kurum'u çek, Pinokyo'yu İstanbul'a aday göster. Daha dürüst bir adayın olur. Daha inandırıcı ve samimi bir aday olur. Erdoğan'ın yerel seçimlerde Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığının göstergesi Murat Kurum'u İstanbul'a aday göstermesidir."

SİSİ HATIRLATMASI!

2019'daki seçimlerde Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu kastederek 'Sisi mi diyeceğiz Binali mi diyeceğiz' sözünü hatırlatan Özel, "Ekrem Bey’e 'Sisi' diyerek şeytanlaştırmaya çalışıyordu. Şimdi Sisi ile ahbap oldu. Ekrem Bey’in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, bir istismarcıyı koymuşlar" diye konuştu.