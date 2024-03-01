Ordu anketi: AKP, Erdoğan'ın istifa ettirdiği eski başkana kaybediyor

ORC Araştırma, Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimine ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 2018'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa eden ve yıl başında İYİ Parti'ye geçen Enver Yılmaz birinci sırada.

ORC Araştırma'nın Ordu anketine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasıyla 2018'de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden ve bu seçimde İYİ Parti'den aday olan Enver Yılmaz birinci sırada.

24-27 Şubat tarihlerinde bin 930 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre Enver Yılmaz yüzde 33,2 oy alırken mevcut başkan ve AKP'nin adayı Hilmi Güler yüzde 30,7; CHP'nin adayı Zekai Sana ise yüzde 19,2 oy alıyor.

AKP'nin Ordu Kurucu İl Başkanı olan Enver Yılmaz, üç dönem milletvekili seçilirken 2014'te AKP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş, ancak 2018'de Erdoğan'ın talebiyle istifa etmişti.

Ocak ayında İYİ Parti'ye geçen Enver Yılmaz, partinin yerel seçimlerdeki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

2019'da yapılan seçimlerde Hilmi Güler yüzde 57 ile başkan seçilirken Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin yüzde 26, CHP'nin adayı Mustafa Adıgüzel ise yüzde 15,4 oy almıştı.