Son Ankara anketi: Aradaki fark 4 puan

ALF Araştırma'nın yayınladığı son Ankara anketine göre mevcut ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, en yakın rakibi Turgut Altınok'un 4 puan önünde.

ALF Araştırma, ABB seçimleri için yaptığı son anketinin sonuçlarını yayımladı.

21-25 Şubat tarihleri arasında 2 bin 700 katılımcı ile görüşülerek yapılan ankette "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre CHP'nin ABB Başkan adayı ve mevcut Başkan Mansur Yavaş, yüzde 41,4 ile birinci olurken AKP ve MHP'nin adayı Turgut Altınok yüzde 37,5 aldı.

Ankette DEM Parti'nin adayı seçenekler arasında yer almazken İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım yüzde 6,4; YRP'nin adayı Suat Kılıç yüzde 2,3; Zafer Partisi'nin adayı Bartu Soral ise yüzde 2,1 aldı.