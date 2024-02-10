Son Ankara anketi: Yavaş önde, İYİ Parti adayının oyu şaşırttı

AREA Araştırma'nın yerel seçimlerde Ankara için yaptığı anket sonucuna göre Mansur Yavaş açık farkla birinci sırada yer alırken İYİ Parti'nin adayı Yıldırım partisinin son seçimde aldığı oydan çok daha düşük bir oyda kaldı.

Güncel 10.02.2024 14:58 Giriş: 10.02.2024 14:58

Güncelleme: 10.02.2024 15:19 Kaynak: Haber Merkezi

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AREA Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara için yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankara merkezli şirketin 8-9 Şubat'ta 1.546 kişiyle CATI yöntemiyle yaptığı anketin hata payı +/- 2,49 olarak açıklandı. Buna göre CHP'nin adayı ve mevcut Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 46,9 ile 1. sırada yer aldı. AKP-MHP'nin adayı Turgut Altınok yüzde 34,8 aldı. İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım ise kararsızlar dağıtılmadan yüzde 1,5 oy alırken Yeniden Refah Partisi yüzde 2, Zafer Partisi yüzde 1 oy aldı. Yüzde 13,2'lik kararsız ve/veya geçersiz oy kullanan seçmenin dağıtılmasından sonra ise şu tablo oluştu: Mansur Yavaş (CHP): %54

Turgut Altınok (AKP-MHP): %40.1

YRP Adayı: %2.3

Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti): %1.7

Bartu Soral (Zafer Partisi): %1.2

Diğer: %0.7 Turgut Altınok, kararsızlar dağıtıldıktan sonra da mayıs ayında yapılan milletvekili seçimlerinde AKP-MHP toplamının altında kaldı. Ankara'da AKP yüzde 32,1; MHP ise yüzde 10.2 oy almıştı. YILDIRIM, PARTİSİNDEN 11,5 PUAN AZ ALDI Cengiz Topel Yıldırım ise partisinin aldığı oyun fazlasıyla altında kaldı. Mayıs mayındaki milletvekili seçimlerinde İYİ Parti yüzde 13,2 oy almıştı. Yıldırım'ın oyu partisinden 11,5 puan altında kaldı. Öte yandan ankette henüz adayını açıklamayan DEM Parti seçeneği yer almadı. Yeniden Refah Partisi'nde Suat Kılıç'ın adaylığı ise bugün belli oldu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu Mansur Yavaş: Şeffaf olmanın konforunu yaşamış birisiyim