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Ankara'da silahlı kavga: Alperen Ocakları üyesi ve kardeşi öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan silahlı kavgada Alperen Ocakları üyesi olduğu öğrenilen Fazlı Centilmen ve kardeşi Gökhan Ethem Centilmen hayatını kaybetti.

Güncel
  • 19.10.2023 16:35
  • Giriş: 19.10.2023 16:35
  • Güncelleme: 19.10.2023 17:26
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da silahlı kavga: Alperen Ocakları üyesi ve kardeşi öldü
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Fazlı Centilmen / Fotoğraf: Fazlı Centilmen (Twitter)

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada Alperen Ocakları üyesi Fazlı Centilmen ile kardeşi Gökhan Ethem Centilmen hayatını kaybetti. 

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre  Kusunlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, Gökhan Ethem Centilmen, Fazlı Centilmen, L.G, K.F, O.K. ve Y.B. arasında tartışma çıktı.

Evdeki 6 kişi arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü, abi kardeş oldukları belirtilen Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen ile L.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gökhan Ethem Centilmen ile Fazlı Centilmen hayatını kaybetti.

Tedavisi devam eden L.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili K.F. ve O.K. gözaltına alınırken Y.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ESKİ ALPEREN OCAKLARI BAŞKANI PAYLAŞTI

Eski Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Yağcı, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Yağcı açıklamasında "Ne gitmediğimiz Suriye kalmıştı, ne adım atmadık vatan toprağı. Omuz omuza çalıştığımız, Görevde olduğum dönemde Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcılığımızı da yapan kardeşimiz, reisimiz Fazlı Centilmen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

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