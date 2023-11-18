Ankara'da son anket: Mansur Yavaş’ın en yakın rakibi çok tanıdık

ORC Araştırma’nın paylaştığı son anket çalışmasına göre Ankaralıların yüzde 46,6’sı “Mansur Yavaş’a oy veririm” diyor. Buna en yakın orana sahip isim ise Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek.

ORC Araştırma, “Yerel Seçim Oy Verme Eğilimleri/Ankara” adlı çalışmasının sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.

12-16 Kasım tarihlerinde yapılan ankette 5 bin katılımcıya 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen isimlere oy vermeyi düşünüp düşünmedikleri soruldu.

Buna göre ankete katılanların yüzde 46,6’sı mevcut CHP’li başkan Mansur Yavaş’a oy vereceğini belirtti. Yavaş’ı yüzde 40,8’le eski başkan Melih Gökçek’in kendisi gibi AKP’li olan oğlu Osman Gökçek takip etti.

Bu iki ismin arkasından AKP’li Turgut Altınok yüzde 34,2 ile ikinci, İYİ Partili Kürşad Zorlu yüzde 27,2 ile üçüncü geldi.

Birkaç gün önce İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker’in oranı ise yüzde 22,4 olarak ölçüldü. Beker aynı zamanda seçmenlerin en fazla “oy vermem” dediği isim oldu. Beker’i bu alanda Kürşat Zorlu izledi.