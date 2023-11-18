CHP kaynakları konuştu: Özel'in "geriye gittiğini" söylediği 3 büyükşehirden biri Hatay mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 11 büyükşehir belediye başkanından üçünün “geriye doğru gittiğini” belirttiği illerden birinin Hatay olduğu ileri sürülüyor. CHP kaynakları Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem dönemindeki tutumunu sebep gösteriyor. Söz konusu iddiaya ilişkin konuşan Hatay CHP İl Başkanı Hakan Tiryaki ise "Lütfü Savaş'tan başkasıyla kazanamayız" diyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in "geriye gittiğini" belirttiği 3 büyükşehir belediyesinden birinin Hatay olduğu, Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem dönemindeki açıklamaları ve politikaları nedeniyle Hataylılarca eleştirildiği belirtiliyor.

Özgür Özel, 11 büyükşehir belediyesinden yeniden adaylığı kesinleşen İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı dışındaki başkanlardan sadece üçünün seçildiği güne göre ‘geriye gittiğini’, geri kalan illerle ilgili sorun görünmediğini, son kararın ise örgütlere ait olduğunu ifade etmişti.

10Haber’den Hazar Dost'a konuşan CHP’li kaynaklar, Özel’in "geriye gittiğini" vurguladığı üç şehirden birinin 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan illerden Hatay olduğunu belirtiyor.

ADAY DEĞİŞEBİLİR

CHP'nin, deprem sonrası tepkiler ve açıklamalar nedeniyle Hatay’daki adayını değiştirebileceği ifade ediliyor.

Birçok partilinin, Savaş’ın deprem dönemindeki açıklamaları ve politikaları nedeniyle Hataylılarca eleştirildiği görüşünde olduğu söyleniyor. Bu kapsamda, Savaş'ın da kamuoyu önünde olmayı çok tercih etmediği ileri sürülüyor.

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da yeni bir politika izlemek istediği konuşuluyor.

"HATAY İÇİN YENİ BİR İSİM DÜŞÜNCEMİZ YOK"

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ise Özel’in açıklamasındaki üç ilden birinin Hatay olduğunu düşünmediğini söyledi. Tiryaki, “Lütfü Savaş’tan başka isimle seçim kazanmamız zor. Hatay büyük yara aldı. Enkaz içindeyiz. Eleştiriler de bunlar göz önünde bulundurularak yapılmalı. Hatay için bizim yeni bir isim düşüncemiz yok” dedi.