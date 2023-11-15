Özgür Özel: 11 büyükşehir belediyesinin 8’inde sorun görünmüyor

CHP Genel Başkanı Özel, 11 büyükşehir belediyesinden yeniden adaylığı kesinleşen İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı dışındaki başkanlardan sadece üçünün seçildiği güne göre ‘geriye gittiğini’, geri kalan illerle ilgili sorun görünmediğini, son kararın ise örgütlere ait olduğunu ifade etti.

BirGün/ANKARA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kritik yerel seçimler öncesinde belediye başkanı adaylarının belirlenmesi yöntemi hakkında konuştu.

"Ön seçim sözünü tutmadı" eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan CHP Lideri Özel, örgüt denetiminde gerçekleştirilecek ön seçimin propaganda süreci için başkan adaylarına zaman kazandıracağını bildirdi.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özel, 11 büyükşehir belediye başkanından üçünün, “geriye doğru gittiğini” bildirdi.

CHP Lideri Özel’in konuyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yerel seçimler için, Pazartesi’den itibaren mevcut belediyelerimiz için anket yapacağız. Ankette iyiye giden, geçmişte iyi durumda olanların hemen adaylığını açıklayacağız. Geçmişten kötü olanlar için yöntem belirleyeceğiz. Bizde olmayan yerleri birkaç kategoriye ayıracağız, bize yakın ve uzak şeklinde. O bölgeler için örgütle konuşacağız. Örgüt ‘anket’ derse anket yapacağız ama onun dışında yaygın olarak örgüt denetiminde ön seçim olacak. ‘Sözünü tutmayacak’ diyorlar. Hakim gözetiminde 48 gün zaman... Aday neredeyse son bir ay sahaya çıkabiliyor. Son bir haftası zaten millet kararını vermiş oluyor. O yüzden bu işi öne almamız lazım. Sandığı koyalım ama örgütümüze güveneceğiz.

‘ÜÇ İL’ VURGUSU

Ankara, İstanbul, Aydın açıklandı. Zaten onlar anketlerde birinciler. Geri kalan sekiz yere yapacağız tabi anket. Bazı yerlerden iyi sonuç alınacağına eminim. 11 büyükşehirden geriye giden 3 yer vardı sadece. Bazı yerlerde İYİ Parti oylarını nasıl ayrıştıracağımıza bakmamız lazım. Geçen sefer başkan yüksek oy aldı, İYİ Parti oy verdi. Şimdi seçmen cevaplarken, belediye başkanı ile ilgili İYİ Parti ayrı aday çıkaracak diye oy vermiyorsa orada zorluk var."