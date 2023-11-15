Özgür Özel'den Erdoğan'a 'darbecilik' yanıtı: Galiba siz darbenin başısınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın "Darbe olsa CHP destekler" sözüne yanıt vererek, "Yargıtay'ın tarafındayım derseniz, sizin tarafınız darbenin tarafıdır. Galiba siz darbenin başısınız" dedi. Özel, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı 'emanetçi' yakıştırmasına ilişkin ise "Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyorum. Atatürk'ün bir emaneti de cumhurbaşkanlığı koltuğu. Onu geri almak için de gün sayıyoruz" mesajı verdi.

CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ilk yurtdışı ziyareti için Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gitti. Kuzey Kıbrıs'a tarifeli uçakla giden Özel, uçaktaki yurttaşlarla da sohbet etti.

Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs ziyaretinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kabulüne katıldı. CHP lideri Özel, daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtında düzenlenen tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarında gerçekleşen resmi geçit törenine de katıldı.

Resmi geçit töreninin ardından basın mensuplarına konuşan Özgür Özel, Erdoğan'ın bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

"UTANMAZLIĞIN DANİSKASI"



Konuşmasında, Erdoğan'ın "Bu ülkede darbe veya kalkışma olsa en büyük destekçisi CHP olacaktır" sözlerine de yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Recep Tayyip Erdoğan'a şunu demeli, 15 Temmuz akşamı darbe oldu, Meclis Başkanı'nı ilk kim aradı? AK Parti Grup Başkanvekillerini kim aradı? Özgür Özel aradı. Ne dedi? 'Darbenin karşısındayız' dedi. 'Kapalı Meclis'i açalım' dedi. A Haber spikeri 'Bu tarihi bir duruştur' dedi. Ben de dedim ki 'Millet bize yeni bir görev verene kadar bu ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin yanındayız, darbenin karşısındayız.' Bu lafı söylemiş kişiye, hiç utanmadan sıkılmadan 'utanmaz' diyor. Bunları söyleyen birine utanmaz demek, kendi tabiriyle diyorum, utanmazlığın daniskasıdır.

İkincisi buradaki 'darbeden kasıt' şudur: Bütün darbeler anayasaları askıya alır. Bunu topla tüfekle yaparsanız askeri olur, sizin gibi var olan anayasayı hiçe sayarsanız sivil darbe olur. Yapılmaya çalışılan anayasanın bir maddesini hiçe sayarak AYM'nin denetiminden kurtulmak. Yargıtay'ın tarafındayım derseniz, sizin tarafınız darbenin tarafıdır. Galiba siz darbenin başısınız."

"ÖCALAN İLE MEKTUP ARKADAŞLIĞI YAPIYOR"

Özgür Özel, CHP'de genel başkanlık koltuğunu kazandığı kurultayda yaptığı konuşmada cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine ilişkin de şunları söyledi:

"CHP'deki değişimin uykularını kaçırdığı çok belli. Esas değişim iktidarda yaşanacak. Biz cumhurbaşkanını değiştireceğiz. Endişelenmekte haklı. Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir. Demirtaş bir partinin genel başkanıyken gözaltına alındı, cezaevine konuldu ve çok sayıda hak ihlali kararlarına rağmen orada tutuluyor. Halbuki kendisi 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan ile mektup arkadaşlığı yapmaktadır."

"ATATÜRK'ÜN 'EMANETÇİSİYİM'"

Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı 'emanetçi' sözüne ise, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyorum. Atatürk'ün bir emaneti de cumhurbaşkanlığı koltuğu. Onu geri almak için de gün sayıyoruz. Kullandığı hakaretler duyduğu endişeden dolayı. Biz kendi yolumuzda yürümeye, Erdoğan'ı da çirkin üslubuyla baş başa bırakmaya devam edeceğiz" diyerek yanıt verdi.