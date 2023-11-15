CHP’de yerel seçim hazırlıkları sürüyor

Hüseyin ŞİMŞEK

Seçimlerin ardından değişim sürecine giren ve 37’nci Olağan Kurultayı’nda yeni parti yönetimini oluşturan CHP, yerel seçimlere hazırlanmaya başlıyor.

11’i büyükşehir belediyesi olmak üzere 200’den fazla belediyeyi yöneten CHP’de mevcut belediye başkanları için her seçim bölgesinde bir anket çalışması ya da temayül yoklaması yapılacak, resmi ön seçim yapılmayacak.

CHP yönetimi, yerel seçimlere yaklaşık dört aylık süre kalmasını gerekçe göstererek ön seçim uygulamasından vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, belediye başkanı adayları için hâkim gözetiminde gerçekleştirilecek ön seçim için vakit kalmadığını ifade eden parti yöneticileri, bunun yerine örgütlerin gözetiminde temayül yoklaması ya da anket çalışması yapılmasını istiyor.

Bu durumda tüm il ve ilçelere sandıklar kurulacak, alınacak karara göre ya son kurultay sürecinde belirlenen delegeler ya da üyeler oy kullanarak adayları seçecek. Seçimlerin sonucuna göre aday belirleneceği ise hüküm altına alınacak. Ayrıca seçmenin mevcut belediye başkanlarından memnun olup olmadıkları da anketle sorulacak. Ankete göre başarısız olan isimler, temayül yoklamasında yarışamayacak.