Ömer Çelik, Özgür Özel'i hedef aldı: Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu

AKP Sözcüsü Çelik, partisinin il başkanları çalışma kampının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni CHP yönetimini hedef alan Çelik, "CHP aynı CHP'dir. Kemal Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu, şimdikinin ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin yerel seçimde belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Şimdiki de geldi 'ön seçimle belirleyeceğiz' dedi, sonra 'ön seçim için yeterli takvim yok' diyor. CHP aynı CHP'dir. Kemal Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu, şimdikinin ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu" dedi.

Çelik, partisince düzenlenen çalışma kampının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

YARGI KRİZİ

Yargıtay'ın, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'a ilişkin kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "darbe" ifadesini kullanmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Çelik, şunları söyledi:

"Bu çıktığı zaman bu uyumun sağlanması görevi Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Hakem pozisyondayız, üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz' dedi. Eğer bu uyumun sağlanması bakımından yasal ve anayasal boşluklar varsa bunların giderilmesi TBMM'nin görevidir."

CHP LİDERİ ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Özel'in açıklamalarını, "Yassıada zihniyeti" olarak nitelendirdiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Onlar demokratik kültüre alışkın olmadıkları için Türkiye'de demokratik hayatta çözülmesi gereken mesele çıktığında, bunu sürekli olarak hemen bir 'darbe girişimi' olarak sunmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki en büyük meselelerden biri, demokratik hayat içindeki olağan birtakım tartışmaları CHP'nin öteden beri bir rejim tartışması haline getirmesidir. İktidara geldiğimiz zamandan beri herhangi bir konuda sistem üzerinde bir iyileştirme, reform yapmaya çalıştığımızda CHP bunu rejim tartışması haline getirirdi. Türkiye'de rejimimiz üzerinde mutabakat tamdır, rejim ile ilgili Türkiye'nin bir problemi yoktur."

Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in seçilir seçilmez "Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldırdığını" iddia ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Bunlar 'değişim' diye ortaya çıktılar ancak bu, şunu gösterdi ki aslında CHP'de herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Onlar sadece biyografiyi değiştirmişler. CHP Genel Başkanı'nın biyografisi değiştiği zaman bunu siyasi değişim zannediyorlar. Siyasi değişim, siyasi fikirlerin, demokratik sisteme yaklaşımın, demokratik sistem içindeki tartışmalara yaklaşımın ele alınmasıyla ilgili bir değişimdir. Özel'in ilk ortaya koyduğu açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bile daha geri açıklamalardır. Kemal Kılıçdaroğlu demokratik bir üslubu sürdürmeyi öğrenememişti ama en azından öğrenmiş gibi yapıyordu. Bütün bunlar olmadığı zaman ne oldu? Şimdi hemen bir tartışmayı darbe olarak nitelendirip Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasal meşruluğuna saldırmak sadece Yassıada zihniyetinden beri alışkın olduğumuz demokrasiyi, siyasi sistemi zehirleme faaliyetinin bir devamıdır."

"ÖNCEKİNDEN DAHA OTORİTER YAKLAŞIMLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI GÖRÜLECEK"

"CHP Genel Başkanı Özel'in, partisinin ön seçimle yerel seçim adayı belirlemesine yönelik bir hafta içinde iki farklı değerlendirmesinin olduğu" yönündeki söylemlere ilişkin düşüncesi sorulan Çelik, şunları kaydetti:

"Seçim zamanında bunları gördük, önceki Genel Başkan da 'demokrasi, çoğulculuk' demişti, kendileri gibi düşünmeyenleri tehdit etmeye, demokrasiyi zehirleyecek şekilde terör örgütlerine alan oluşturmaya başladılar. Şimdiki de geldi 'ön seçimle belirleyeceğiz' dedi, sonra 'ön seçim için yeterli takvim yok' diyor. Onun için diyoruz ki bu bir siyasal değişim değil, bu bir biyografi değişimidir. CHP aynı CHP'dir. Göreceksiniz öncekinden daha otoriter birtakım yaklaşımların ortaya çıktığı görülecek. Kemal Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu, şimdikinin ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu. Bir siyasi partinin kendi içindeki çelişkileri yönetemezken devlet hayatı hakkında bu kadar iddialı cümleler kurması bir garabettir."