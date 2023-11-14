İddia: Yargıtay yol haritasını belirledi

Can Atalay kararını tanımazken kararı veren AYM üyeleri hakkında da ‘yürütülmesi imkansız’ bir suç duyurusunda bulunan Yargıtay’ın, söz konusu süreci nasıl işleteceğine dair yol haritasını belirlediği öne sürüldü.

AYM'nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımayan ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay’ın bundan sonraki sürece ilişkin yol haritasını belirlediği iddia edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tarihte bir ilke imza atarak Can Atalay lehinde karar veren AYM'nin 9 üyesi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak bu suç duyurusu, AYM üyeleri hakkındaki soruşturmalarda kararın AYM Genel Kurulu’nda alınması, bunun için ise en az 10 kişiyle toplanması gerektiğinden uygulanması imkansız bir girişimdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu kararından sonra sürecin nasıl işleyeceği sorulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de, “Evrak yeni geldi. Bakacağız. Şimdiden net bir şey söyleyemeyiz” demekle yetinmişti.

12punto.com.tr’den Müyesser Yıldız’ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konudaki yol haritasını belirledi.

Yargı kulislerinde, Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyurusuyla ilgili “görevsizlik” kararı verip, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarına göndereceği konuşulmaya başlandı.

Tam bu iddiaların ortasında dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça şimdilik bir hafta izne ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Akça'nın, ihalenin kendisine bırakılmak istenmesinden endişe duyarak, izne çıktığı yorumları yapıldı.