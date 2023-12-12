Ankara'da sürpriz görüşme: İktidarı eleştiren Erbakan, Erdoğan ile görüşecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP Genel Merkezi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'da AKP Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakanı'ı kabul edecek.

Erbakan asgari ücret tartışmalarında iktidarı eleştirmiş, 2024 bütçesine 'hayır' oyu vereceğini açıklamıştı.

Erbakan ayrıca asgari ücrete enflasyonist bir dönemde yılda bir kez zam yapılmasının doğru olmadığını belirtmişti.