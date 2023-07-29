Ankara'da Uğur Çalık isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Uğur Çalık isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Suzan Çalık'ı bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'da Suzan Çalık isimli kadın, sistematik şiddet gördüğü için boşanma aşamasında olduğu Uğur Çalık tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi’nde meydana geldi. Uğur Çalık isimli erkek, Suzan Çalık'ı aralarında çıkan tartışma sırasında göğsünden bıçakladı.

Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arbede sırasında yaralanan Uğur Çalık ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Suzan Çalık'ın cenazesi yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KIZIMI DAHA ÖNCE DÖVDÜ"

Anne Safiye Gideroğlu ise, "Kızım, daha önce eşini bir kadınla yakalamış. Kızım ayrılmak istedi; ancak damat ayrılmak istemedi. Benim kızımı durmadan tehdit etti. Hakaretlerde bulunuyordu bize. Benim 2 kızım daha var onlara da aynı şeyleri yaptı. Ben adalet istiyorum. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Suçsuz yere benim 26 yaşındaki kızımı nasıl öldürür? 4 ve 6 yaşında 2 çocuğu vardı kızımın. Bayramda köye geldiklerinde durup dururken kızımı dövdü. Şikayetçi olmadık bu olayda, 'araları düzelir' diye; ama ne yazık ki düzelmedi, hatta daha kötüye gitti. Kızımın ne hayalleri vardı" diye konuştu.

"DİĞER KIZ KARDEŞİME TACİZDE BULUNDU"

Suzan Çalık'ın kız kardeşi Y.G. de Uğur Çalık'ın baskılarından rahatsızlıklarını dile getirirken, daha önce diğer kız kardeşine de tacizde bulunduğunu ve ablasına da şiddet uyguladığını söyledi.

Y.G, "Mesaj olarak ve fiziksel olarak bize de daha önce sarkıntılıkta bulundu. 1 senedir devam ediyordu bu olaylar. Biz korktuğumuz için bir şey söyleyemedik. Bu daha da fazla ileriye gitmeye başladı. Kardeşim bu olayı ilk karakolda söyledi. Ben daha önce attığı mesajları biliyordum, gördüm. Fiziksel olarak taciz ettiğinde ben yoktum yanında. Bu olayla ilgili karakolda şikayetimiz de var zaten" dedi.