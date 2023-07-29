Küçükçekmece'de bir kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından katledildi

Küçükçekmece'de G.E. isimli kadın, beraber yaşadığı belirtilen erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüpheli, daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 46 yaşındaki G.E. isimli kadın, beraber yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak katledildi.

Olay, Halkalı'da bir sitede dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, G.E. ile bir süredir beraber yaşadığı ismi öğrenilemeyen erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışman sırasında şüpheli erkek, G.E.'yi bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtı. Sitede oturanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sitenin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli yakalandı.

Ekiplerin incelemesinin ardından G.E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.