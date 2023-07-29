Sahilde arkadaşıyla yürüyen kadına silahlı saldırı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahilde arkadaşıyla yürüyen kadın, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan B.İ. isimli saldırgan daha sonra yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'de sahilde arkadaşıyla yürüyen kadına silahlı saldırıda bulunan B.İ. isimli erkek tutuklandı.

Olay, İzmit sahilinde bulunan yat limanında önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli kadın arkadaşıyla yürürken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı.

Şahsın tabancasından çıkan mermi S.A’nın el parmağından girip bacağından çıktı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken S.A. arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçan B.İ. isimli şahıs saklandığı yerde cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.