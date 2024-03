Ankara'da Zafer Partisi'nden toplu istifa!

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Bilal Katar, sosyal medya üzerinden kendisiyle birlikte 5 ilçe belediye başkan adayı 3 ilçe başkanı Ankara Gençlik Kolları İl yönetiminin istifasını duyurdu.

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Bilal Katar, Ankara il yönetimi, Ankara Gençlik Kolları il yönetimi, 6 ilçe belediye başkan adayı, 3 ilçe başkanı ve 25 ilçe belediye meclis üyesi adayının partiden istifasını duyurdu.

Çok kıymetli Ankaralı hemşerilerim..



Göreve geldiğimiz ilk günden beri Zafer Partisi’nin her bir bireyine, Ankara’nın her bir İlçesine, diğer İllerimize ve Genel Merkeze daima destek olduk. İl Başkanlığı nezdinde Türk Milliyetçilerinin sesi olmak, ülkenin gireceği her seçimde… pic.twitter.com/jkA3bro9kn — Bilal KATAR (@avbilalkatar) March 26, 2024

Katar’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Çok kıymetli Ankaralı hemşerilerim.. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Zafer Partisi’nin her bir bireyine, Ankara’nın her bir İlçesine, diğer İllerimize ve Genel Merkeze daima destek olduk. İl Başkanlığı nezdinde Türk Milliyetçilerinin sesi olmak, ülkenin gireceği her seçimde sonucu Türk Milliyetçilerinin belirleyeceğini göstermek adına canla başla mücadele ettik.