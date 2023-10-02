Ankara'daki saldırının ardından yaptığı paylaşım tartışma yaratan Fazıl Duygun gözaltına alındı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Gazeteci Fazıl Duygun gözaltına alındı. Duygun'un "İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır." sözleri tartışma yaratmıştı.

Dün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Gazeteci Fazıl Duygun gözaltına alındı.

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde bulunanlardan biri kendini patlatırken, biri öldürülmüş, 2 polis ise hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Duygun, Niğde'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Duygun, işlemler için emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygun, "İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır. Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir." demişti.

İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır. — Fazıl Duygun (@FazilDuygun) October 1, 2023

Duygun'un Pelikancılar olarak bilinen ekibe yakın olduğu biliniyor.