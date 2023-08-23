Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde atamalar
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne Engin Dinç'in atanmasının ardından 16 il emniyet müdür yardımcısı, 24 şube müdürü ve 20 ilçe emniyet müdürünün görev yerlerinde değişikliğe gidildi.
Kaynak: İHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne il içi atamalar gerçekleşti.
Ankara Emniyet Müdürü Dinç, çalışmalarına yeni ekibini oluşturarak başladı. Şube müdür yardımcılıkları ile ilçe emniyet müdür yardımcılıklarına da çeşitli rütbelerden atamalar gerçekleşti.
16 il emniyet müdür yardımcısı, 24 şube müdürü ve 20 ilçe emniyet müdürünün görev yerlerinde ise değişikliğe gidildiği kaydedildi.