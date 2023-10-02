Ankara Emniyeti'nden 'siber dolandırıcılık' uyarısı

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet dolandırıcılarına yönelik uyarıda bulundu. Dolandırıcılar tarafından, ünlü isimlerin yüzlerini kullanarak reklam verildiği veya sponsorluk adı altında reklam amaçlı kendilerini tanıttıklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmamalı" denildi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uzmanı Hasan Yavuz, teknolojinin gelişmesi sebebiyle daha da yaygınlaşan internet kullanımında, kullanıcıların ayarlarında çerezlere izin verdiğini, bu durumu bilen dolandırıcıların da yatırım arayışı içinde olan kişilere cazip teklifler içeren reklamları sosyal medya ya da haber siteleri üzerinden gösterdiklerini belirtti.

Yavuz, bu reklamlara tıklanmasıyla açılan forma bilgilerini giren kişilerle şebeke elemanlarının irtibata geçtiğini ve "düşük miktar yatırım ile yüksek kazanç" verileceği yönünde vaatte bulunduklarını ifade etti. Dolandırıcıların, "işlemlerin yasal olduğunu" sürekli vurgulayarak, mağdurların, üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketlere para yatırmalarının sağlandığını anlattı.

"DOĞRUDAN YATIRIM YAPILMAMALI"

Hasan Yavuz, yatırımcılara gerçek yatırım sitelerinin arayüzü taklit edilerek oluşturulan linkin gönderildiğini, kişinin, bu link aracılığı ile sahte yatırım sitesine ait APK dosyasını telefonuna indirdiğini belirtti.

Kurulum esnasında telefona erişimle ilgili birçok izin istendiğini ve bunların genellikle mikrofon, kamera, konum gibi yerler olması gerekirken sınırsız yetki verilmesi halinde internet bankacılığı veya özel bilgilere de ulaşılabildiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yatırım yapmak için yatırım şirketi seçiminde, yatırım şirketinin lisans vermeye yetkili yerlerden lisansı olup olmadığına bakılması faydalı olacaktır. Dolandırıcılar tarafından, vatandaşlarımızın güvenini kazanmak amacıyla ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verildiği veya sponsorluk adı altında reklam amaçlı kendilerini tanıttıkları yapılan tespitler arasındadır. Sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmamalıdır. Yatırım yapılacak alanların çok iyi araştırılması ve çok iyi analiz edilmesi gerekir. Unutmayalım ki kolay para kazanma vaat edilen bir yerde mutlaka hızlı para da kaybedilebilir. Bilmediğimiz alanlarda yapılan yatırımlar bize her konuda kaybettirebilir."