Ali Yerlikaya'yı hedef almışlardı: Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen 'Ebabil Harekâtı' kapatıldı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı olduğu iddia edilen ve Ankara'da bombalı saldırı girişimine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef alan bir paylaşımın yapıldığı "Ebabil Harekâtı" isimli sosyal medya hesabı kapatıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü saldırı girişiminin ardından Yerlikaya'ya sahip çıkarak, "Görevini yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara'da; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef alan "Ebabil Harekâtı" isimli sosyal medya hesabı kapatıldı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı olduğu iddia edilen "Ebabil Harekâtı" bombalı saldırı girişimine ilişkin Yerlikaya'yı hedef almış, yapılan paylaşımda, "Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine, evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler" ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşım, söz konusu hesapla bağlantılı "Türk Savunma Teşkilatı" gibi bazı X hesaplarından da yayılmıştı.

Söz konusu hesap, bir süre sonra bu tweet’i silmiş ve yeni bir tweet paylaşarak hesabın kapatılacağını açıklamıştı: "Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil Harekatı’nın sosyal medya hesabını kapatıyoruz."

SOYLU BAĞLANTISI

Ocak 2023'te Meclis'te açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ebabiller" isimli 8 bin kişilik troll ordusu olduğunu söylemişti.

Özel, ekibin başında ise bakan müşaviri olduğunu açıkladığı Emin Şen'in yer aldığını öne sürmüştü.