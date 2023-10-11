Ankara Film Festivali direktörü Demirkol: Filmler para ile yarıştırılmamalı

Ankara Film Festivali’ne günler kala filmlerin seçkiden çekilmesine tepkiler büyüyor. Demirkol, “Aldığım duyumlar Türkiye’de bizim 5 katımız ödül veren festivalden davet aldıkları yönünde. Filmler para ile yarıştırılmamalı” diyor.

Işıl ÇALIŞKAN

34. Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki 9 filmden 3’ünün yarışmaya günler kala seçkiden çekilmesi sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ankara Film Festivali’nde yarışacak filmlerin açıklanmasının ardından Cemil Ağacıkoğlu’nun ‘Son Hasat’ı, Kıvanç Sezer’in ‘8×8’i ve Nehir Tuna’nın ‘Yurt’ filmlerinin festivalden çekildiğini açıklaması sinema eleştirmenlerinin ‘etik dışı’ olarak yorumlamıştı.

Çekilme gerekçeleri olarak “festival stratejisinde gittikleri değişiklik” olarak açıklanan üç filmin ortak özelliği de Türkiye prömiyerini "Kanun Hükmü" filmine uygulanan sansür ile gündeme gelen ve festivalin iptaline varan 60. Antalya Altın Portakal’da yapacak olmasıydı.

Festivalin direktörü İrfan Demirkol ile yaşananları konuştuk.

Filmlerin birer birer geri çekildiğini öğrendik. Süreci bir de sizden dinleyelim mi?

Bize 45 tane ulusal film başvurdu. Benim de içinde olduğum ön jüri filmleri titizlikle seçtik. Filmlerden 2 tanesi önceden çekildi. İlk elemeyi geçen 9 filmimiz vardı, bunlardan 3’ü filmleri açıkladıktan sonra çekildi. Yedekte bekleyen 1 filmi geri aldık. Festivale bize kalan birbirinden güzel 7 filmimizle devam edeceğiz.

DİĞER FİLMLERE HAKSIZLIK OLDU"

Daha önce yarışma seçkisini açıklandıktan sonra filmlerini geri çekenler olmuş muydu?

Festivale kabul ettikten sonra filmin çekilmesini ilk kez yaşıyoruz. Seçilen filmleri yayınladıktan sonra filmleri çekmeye başladılar. Bu olmayacak bir şey. Diğer filmlere de haksızlık oldu. Antalya Altın Portakal’ın yeniden yapılacağı konuşuluyor şu an. Herhalde filmler orada yarışmayı umuyor yeniden. Ama oraya tekrar gitmeleri çok etik dışı olmaz mı? Sansür nedeniyle filmlerini çekmişken eleştirdiğiniz konu üzerine tekrar geri dönmeleri yanlış bir şey.

Size gerekçe olarak ne sunuldu?

Çekilen filmlerden bazı arkadaşlar yurt dışı festivallere katılmak istediklerini söyledi. Vizyon tarihini 2024 yılına almak istediklerini söylediler. Biz de “Bunu belgeleyin” dedik. Yurt dışındaki festivallere katılmak isterseniz biz tabii ki Türk sinemasının yolunu açmak isteriz, asla ona engel olmayız. Filmlerimizin yurt dışındaki festivallere katılması, ödül alması bizim de hoşumuza gider. Zaten festivaller niye yapılır? Türkiye sinemasının dünya sinemasına en iyi şekilde tanıtılması, kitlelere ulaşılması, yurt dışındaki pazara girmesi için tanıtım arenasıdır festivaller. Filmi bizden çekip Türkiye’de başka bir festivale verirseniz olmaz dedik. Ama aldığım duyumlar Türkiye’de bizim 5 katımız ödül veren festivalden davet aldıkları yönünde. Ekonomik olması daha da üzücü. Filmler para ile yarıştırılmamalı. Yüksek paralarla rekabet edince bu iş böyle sonuçlar veriyor. O da çok yanlış ve çirkin bir şey.

"TÜRKİYE SİNEMASI İLE DOST KALMAK İSTİYORUZ"

Başka bir festivale tercih edildiğinizi düşünmek size nasıl hissettirdi?

Çok üzüldük. Biz özellikle açıklama yapmadık. Sinema yazarları bizim mağdur olduğumuzu söylediler. Biz bir şey demek istemiyoruz. Biz Türkiye sinemasıyla dost olarak kalmak istiyoruz. Biz 35 yıllık festivaliz ve genç sinemacılara destek vererek bu yolda devam etmek istiyoruz. Bizim bütçemiz zayıf, daha büyük bütçeli festivallere tercih edilmek bizi üzer. Ankaralı seyirci o filmleri duyurduğumuzda çok sevindi ve heyecanlandı. Ankara Film Festivali’nin seyircisi çok özeldir. Seyircimizin o filmleri festivalde seyredemeyeceğine üzüldük.

Bunun festival komitesi olarak size nasıl yansımaları oldu, olacak?

Ekonomik nedenlerden dolayı geçen sene 12 yarışma filmimizi bu sene ekonomik nedenlerden dolayı 9 filme düşürdük. 34 yılın içerik olarak en iyi yılı diyebilirim ama desteklerin en az olduğu yıl. Geçen yılın destekçileri ya kesti ya da azalttı. Biz bağımsız festival olarak öz kaynaklarımızla festivali yapmaya çalışıyoruz ve zorlanıyoruz. Ankaralılardan da destek bekliyoruz. Antalya gibi çok büyük bütçeler yok. Biz kendi kısıtlı bütçemizle Türkiye’nin en iyi festivallerinden biri olmaya çalışıyoruz. Festivallere karşı günümüzde daha da duyarlı olunmalı. Sektör temsilcilerinin festivalleri önemseyip ona göre hareket etmesi lazım.