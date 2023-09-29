Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

'Kanun Hükmü' filmin sansüre uğraması ve ardından yaşanan süreçle tartışma yaratan Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından duyurdu.

'Kanun Hükmü' filmin sansüre uğraması ve ardından yaşanan süreçle tartışma yaratan Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından duyurdu.

Böcek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla."

Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;



Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film… pic.twitter.com/rMMC68ljBa — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) September 29, 2023

NE OLMUŞTU?



Kanun Hükmü filmi festival seçkisinden çıkarılmıştı. Birçok yönetmen de bunun üzerine tepki olarak filmlerini festivalden çekti. Bunun üzerine festival yönetimi filmi seçkiye geri aldığını duyurdu. Ancak bu defa da Kültür Bakanlığı festivale desteğini çekti. Ardından festival yönetimi filmi yeniden seçkiden çıkardı. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeseli gerekçe göstererek tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisinin iptal edildiğini duyurdu.