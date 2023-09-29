Altın Portakal'ın ödül töreni için tahsis edilen salon da geri alındı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeseli gerekçe göstererek tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisinin iptal edildiğini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı da 'Kanun Hükmü' belgeselinin festival programına alınmasının ardından geri çekilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı,ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan 'Kanun Hükmü' filminin festival programına geri alınmasının ardından Altın Portakal Film Festivali için tahsis edilen salonun geri alındığını duyurdu.

KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel gerekçe gösterilerek bu kez de Gençlik ve Spor Bakanlığı bir karar aldı.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir" denildi.

Bakanlık açıklamasının tamamı şöyle:

"Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, "Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır" derken sorumluluğun Altın Portakal Film Festivali’ne ait olduğunu söylemişti.

Ardından sansüre tepki gösteren 20 jüri üyesi, film yeniden seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.

Daha sonra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı almıştı.

Festivalden yapılan açıklamada, "22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan "Kanun Hükmü" adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir" denilmişti.

Altın Portakal'da, "Kanun Hükmü" belgesel filmine uygulanan sansüre yönelik tepkilerin büyümesinin ardından seçkiye eklenen film, festival yönetimi tarafından ikinci kez seçkiden çıkarılmıştı.

Açıklamada, "Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinde çıkarıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.