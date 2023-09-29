Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etti

Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından istifa etti. Akbağ, istifasını "İsmimin dâhil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" ifadeleri ile duyurdu.

Oyuncu Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından istifa etti.

Kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Akbağ, istifa gerekçesi olarak kriz yönetiminin sağlanamamasına işaret etti.

Akbağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım."

NE OLMUŞTU?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Kanun Hükmü" filmine uygulanan sansür sonrası gelen tepkiler üzerine film, yarışma seçkisine geri alınmış, bu kararın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildiğini açıklamıştı.

Yönetmen Nejla Demirci açıklamayı ve yaptırımı "hukuka aykırı" olarak değerlendirirken, bakanlığın ardından festival sponsorları da art arda festivalden çekilme kararı almıştı.

Bakanlığın çekilme kararının ardından "Kanun Hükmü" filmi bir kez daha seçkiden çıkarılmıştı.

"Kanun Hükmü" belgeseli, ihraç edilen iki kamu çalışanının hikayesini anlatıyor.