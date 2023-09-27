Demirkubuz, Altın Portakal'dan çekildiğini açıkladı

Yönetmen Zeki Demirkubuz, ‘Hayat’ filmini 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasından çektiğini açıkladı. Demirkubuz; “15.30’da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu” dedi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, ‘Hayat’ filmini 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasından çektiğini açıkladı. Demirkubuz; “15.30’da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu” dedi.

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bir takipçisinin, yönetmen Zeki Demirkubuz'un son filmi ‘Hayat’ı festivalden çekeceğine yönelik bildiriye imza atmaması üzerine sorduğu soruyu cevaplayan Demirkubuz, filmini yarışmadan çektiğini açıkladı. Demirkubuz’un X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bacım, yarışmadan çekilmeyen başka filmler varken direk bana kitlenmişsin. Ayrıca 15.30'da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu. Bana fark etmez ama insan harcamak için bu kadar heyecanlı olmayın. Sevgiler.”

60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinde yer alan yönetmen Nejla Demirci’nin 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Bu kararın ardından festivaldeki 20 jüri üyesi belgesel seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan 27 filmin yönetmenleri ve yapımcıları da bugün festivalden çekildiklerini yaptıkları ortak açıklamayla ilan etmişti.