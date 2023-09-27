Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' tepkisi: Onlarca yönetmen filmlerini festivalden çekti

Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkartılmasına gelen tepkiler büyüyor. Jüri üyelerinin ardından yönetmenler de filmlerini festivalden çekme kararı aldı.

Altın Portakal Film Festivali'nde kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden alınan 2 kişinin mücadelesinin anlatıldığı 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkarılmasına gelen tepkiler büyüyor. 3 dalda filmleri yarışan onlarca yönetmen, filmlerini festivalden çektiklerini duyurdu.

Sansür nedeniyle festivalde görev yapacak 20 jüri üyesinin çekilmesinin ardından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Kararla ilgili yapılan ortak açıklama şöyle:

"60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları olarak aşağıda imzası bulunan bizler, 'Kanun Hükmü' filminin yarışma programından çıkartılmasını, sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak görüyoruz. Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. 'Kanun Hükmü' filmi, Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerini alana dek, filmlerimizle festivalde yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, "Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır" derken sorumluluğun Altın Portakal Film Festivali’ne ait olduğunu söylemişti.

Sansüre tepki gösteren 20 jüri üyesi, film yeniden seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.