Belgeseli Altın Portakal'dan çıkarılan yönetmen Demirci: Kaldırılma gerekçesi aldatmaca

Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarıldı. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, "Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır" derken sorumluluğun Altın Portakal Film Festivali’ne ait olduğunu söyledi.

Yönetmen Nejla Demirci'nin, kanun hükmünde kararname (KHK) ile çalıştıkları yerlerden ihraç edilen iki memurun mücadelesini anlatan 'Kanun Hükmü' belgeseli, Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma seçkisinden çıkarıldı. Karara tepki gösteren yönetmen Demirci, söz konusu gelişmeyi sansür olarak nitelerken "Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir" dedi.

Belgeselin festivalden çıkarılma sebebi, 'filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam etmesi' olarak açıklanırken yönetmen Demirci bu açıklamayı 'aldatmaca' olarak niteledi.

Twitter (X) hesabı üzerinden açıklama yapan Demirci, belgesel sinemasına darbe vurulduğunu vurgularken sorumluluğun Altın Portakal Film Festivali’ne ait olduğunu ifade etti.

Belgeselin henüz yapım aşamasındayken yasaklandığını ve yaptıkları başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) filmi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek tazminat kararı verdiğini hatırlatan Demirci, belgeselin konusunun 'sivil direniş ve mücadele' olduğunu söyledi.

Yönetmen Demirci'nin paylaşımı şöyle: