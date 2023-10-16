Ankara Film Festivali jürileri belli oldu

34. Ankara Film Festivali ulusal, belgesel, kısa, proje geliştirme ve SİYAD jürisi açıklandı. Ulusal yarışma jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim üstleniyor.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın düzenlediği 34. Ankara Film Festivali'nde jüriler belli oldu. Festivalde, 'Ulusal Yarışma Filmleri' 2-10 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Festivalde ödüller 10 Kasım’da sahiplerini bulacak.

Ulusal yarışma jüri başkanlığını Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Nokta, Gölgeler ve Suretler gibi filmlere imza atan yönetmen Derviş Zaim üstleniyor. Jüride ayrıca yazar Mine Söğüt, kurgucu Mustafa Preşeva, oyuncular Murat Kılıç ve Selin Yeninci yer alıyor.

Ulusal Yarışma jürisi; Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alacak yedi filmi değerlendirecek. Festivalde Melisa Önel’in Aniden, Umut Evirgen’in Annesinin Kuzusu, Fikret Reyhan’ın Cam Perde, Tunahan Kurt’un Karganın Uykusu, Ayşe Polat’ın Kör Noktada, Umut Subaşı’nın Sanki Her şey Biraz Felaket ve Filiz Kuka’nın Yüzleşme filmleri yarışacak.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan bir filme SİYAD En İyi Film Ödülü verecek. Bu yıl SİYAD jürisi Ali Ercivan, Fatih Özgüven ve Yeşim Tabak’tan oluşuyor.

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmleri; yönetmen Sevinç Baloğlu, yönetmen Aslı Akdağ ve görüntü yönetmeni Mustafa Ünlü’den oluşan jüri değerlendirecek.

Yönetmen ve senarist Hakan Ünal, yönetmen İlker Savaşkurt ve oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ise Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak filmleri değerlendirecek.