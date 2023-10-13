Özcan Alper’in Altın Portakallı filmi ‘Karanlık Gece’ Netflix’te

Yönetmen Özcan Alper’in, Altın Portakal’da ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödüllerine kayık görülen filmi ‘Karanlık Gece’, Netflix’te yayına girdi.

Yönetmen Özcan Alper’in 59. Altın Portakal Film Festivali’nden ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödüllerini alarak dönen ‘Karanlık Gece’ filmi, Netflix kütüphanesine eklendi.

Başrollerinde Berkay Ateş, Pınar Deniz, Sibel Kekilli gibi başarılı oyuncuların rol aldığı film, Türkiye dışında Almanya ve Fransa'da da vizyona girmişti.

Özcan Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan ‘Karanlık Gece’nin senaryosu, Alper ve yazar Murat Uyurkulak tarafından kaleme almıştı.

FİLMİN HİKAYESİ

Bir dağ kasabasında yaşayan İshak, amatör olarak müzikle ilgilenen genç bir adamdır. Farklı hayalleri olan beş arkadaşıyla büyüyen İshak, köyün genç kızı Sultan’a gönlünü kaptırır. Ancak genç adam, Sultan’a hislerini söyleyemez. Bir gün Ali adında yakışıklı genç bir adam, İshak’ın yaşadığı köye memur olarak atanır. Onun köydeki varlığı İshak’ın kıskançlığa kapılmasına neden olur. Bir süre sonra Ali aniden ortadan kaybolur. Köyde Ali’nin av sırasında kaybolduğu söylentileri çıkar. Ali gerçekten avda mı kaybolmuştur, yoksa onun kaybolmasının İshak ve arkadaşlarıyla bir ilgisi var mıdır?