Ankara Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu: Gençler geleceksizlik yüzünden intihar ediyor

Hacettepe Üniversitesi 4’üncü sınıf öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan’ın hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu basın açıklaması yaptı. Açıklamada üniversite öğrencilerinin geleceksizlik yüzünden intihara sürüklendiğinin altı çizilirken, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğrencilere psikolojik danışma birimi yoluyla ulaşamıyor olması eleştirildi.

Ankara Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan’ın ölümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne tepki gösterildi.

Açıklamada “Öğrencilerin her hareketini kameralarla takip eden, bütün demokratik alanlarını gasp eden, en ufak bir sözünde soruşturmalarla sindirmeye çalışan sizler. Soruşturma açmak için bizlere bu kadar kolay ulaşabiliyorken psikolojik danışma biriminizle neden bizlere ulaşamıyorsunuz?” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında ayrıca son günlerde artan üniversite öğrencisi intiharları hatırlatıldı.

“Bizler intiharların bir halk sağlığı sorunu olduğunu biliyoruz; gençlerin geleceksizlik yüzünden, kapitalizm yüzünden, AKP yüzünden intihar ettiklerini biliyoruz” denilen açıklamada “Okumaya çalıştığımız kentlerde barınamıyoruz, nitelikli beslenemiyoruz. Baskı ve mobingle inşa ettiğiniz düzeninizde yaşayamıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“GENÇLERİN GELECEKSİZLİK YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİĞİNİ BİLİYORUZ”

Ankara Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu tarafından yapılan “Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz” başlıklı basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Geçtiğimiz iki haftada Eskişehir’de iki, Çanakkale’de bir, Bartın’da bir arkadaşımız intihar etti; Aydın’da Zeren Ertaş KYK’nın ihmali sonucu öldürüldü. Geçtiğimiz iki yılda Hacettepe yurdunda kalan iki arkadaşımız hayatını kaybetti. Hemşirelik öğrencisi Hasan Can Çoban rektörlüğün ihmalleri yüzünden öldürüldü; dün akşamsa tıp öğrencisi Elif Zamir Khan yaşamına son verdi.

Bizler intiharların bir halk sağlığı sorunu olduğunu biliyoruz; gençlerin geleceksizlik yüzünden, kapitalizm yüzünden, AKP yüzünden intihar ettiklerini biliyoruz. Okumaya çalıştığımız kentlerde barınamıyoruz, nitelikli beslenemiyoruz. Baskı ve mobingle inşa ettiğiniz düzeninizde yaşayamıyoruz.

“SAĞLIKSIZLIK ÜRETEN DÜZENİNİZE BAŞKALDIRIYORUZ”

Rektörlüğe soruyoruz; öğrencilerin her hareketini kameralarla takip eden, bütün demokratik alanlarını gasp eden, en ufak bir sözünde soruşturmalarla sindirmeye çalışan sizler. Soruşturma açmak için bizlere bu kadar kolay ulaşabiliyorken psikolojik danışma biriminizle neden bizlere ulaşamıyorsunuz? İnsanları sağaltmak için yemin etmiş olan bizlerin sağlıklı değilken şifa dağıtmamızı nasıl bekleyebiliyorsunuz? Stajdan staja koşturduğunuz, emeğini sömürdüğünüz, mesai saatlerine hapsettiğiniz öğrencilerden fazlasıyız ve sağlıksızlık üreten düzeninize başkaldırıyoruz.

Susmayacağız, korkmayacağız, bizi yüz yüze bıraktığınız karanlığa karşı beraber mücadele edeceğiz. Yaşamak için hep beraber mücadele edeceğiz.”