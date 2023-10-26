KYK yurdunda hayatını kaybeden Zeren'in babası konuştu: Çocuğumu devlete emanet ettim, 20-25 gün bakamadı

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş, yaşanan ihmallere tepki göstererek "Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı" dedi.

Aydın'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) arıza yapan asansörden çıkmaya çalışırken hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş, "Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı" dedi.

Dün (25 Ekim) Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör faciasında Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti.

"İHMALLER ORTAYA ÇIKARILSIN"

Öğrencilerin şikayetlerine rağmen asansörde herhangi bir önlem alınmamasına tepki gösteren ve Aydın Valisi Yakup Canbolat’la görüşen baba Ertaş, "Ben devlete inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı" ifadelerini kullanarak ihmallerin ortaya çıkarılmasını istedi.

KYK yurdunda hayatını kaybeden Zeren'in babası: Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadıhttps://t.co/VOhEvoTDph pic.twitter.com/fRJqWQ9tRr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 26, 2023

Vali Canbolat ise soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.

Akın Ertaş hastane önünde yaptığı açıklamada da "Ben kızıma saygılı olmayı öğrettim. Karıncayı dahi incitmezdi. Yüzümü yere eğmedi hiç. Çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma bakamadı. İhmal sonucu olduğu için çok yaralıyız. Benim çocuğum yandı, biz yandık, başka çocuklar yanmasın. Ancak bu, dilek ve temenniyle olmuyor" ifadelerini kullandı.