Asansörde ölen öğrenci için üniversitelilerden eylem: Polis müdahalede bulundu

Aydın'da, KYK yurdunda kalan 22 yaşındaki Zeren Ertaş’ın ölümüne neden olan facianın ardından üniversite öğrencileri oturma eylemi düzenledi. Öğrenciler tarafından okunan açıklamada, "Asansörün içinde can veren sıra arkadaşımızın ölümünden sorumlu olan KYK ve yurt yönetimidir" denildi. Öğrencilerin yürüyüşü ise engellendi. Olay yerine karanfil bırakmak için yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahalede bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan Zeren Ertaş isimli bir öğrenci sıkışarak yaşamını yitirdi.

Faciaya ilişkin üniversite öğrencileri ve Ertaş'ın arkadaşları, Aydın Kent Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştirdi.

Öğrenciler, “Kader değil ihmal” ve “İhmale karşı omuz omuza” yazılı pankartlar açtı.

Burada yapılan basın açıklamasında, "Bozuk olduğu bilinen, defalarca arızalanan ve aylardır yapılan uyarılara rağmen hiçbir önlem alınamayan asansörün içinde can veren sıra arkadaşımızın ölümünden sorumlu olan KYK ve yurt yönetimidir. Yaşanan olaydan iki hafta öncesine kadar benzer bir olay daha yaşanmış ve 15 kız öğrenci arkadaşımız B Blok’ta bulunan asansörde mahsur kalmıştı" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Asansörün 1 ila 2’nci kat arasında durması ile yine bir faciadan dönülmüş ve kapının açılmasıyla arkadaşımız rahat bir nefes almıştı. C Blok’ta bulunan asansör geçen yıl benzer şekilde arızalanmış, tüm uyarılara ve şikayetlere rağmen bir yıl içinde herhangi bir önlem alınmamıştı."

UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Açıklamanın ardından öğrenciler yürüyüşe geçmek için hazırlandı. Öğrenciler, "Terörist değil öğrenciyiz" ve "Aydın öğrencine sahip çık" sloganları attı.

Arkadaşlarının, KYK Yurdu asansöründe yaşamını yitirmesine tepki gösteren ancak yürüyüş talepleri engellenen öğrenciler, BirGün’e şunları söyledi:

“Dün gece bir sürü askeri, polisi, kampusun yokuşuna kadar yığabiliyorlar ama Vali bizim yürümemize izin vermiyor. Siyasetçiler de siyaset peşinde. Polis de bize karşı barikat kurup, bize terörist gibi davranıyor. Unutturmaya çalışıyorlar, yürüyüşü yarına ertelemeye çalışıyorlar. Aydın esnafı nerede? Bizim sayemizde ekmek yiyen esnafın gelip bize destek vermesini bekliyoruz. Bir üniversite öğrencisi, arkadaşımız yaşamını kaybetti. Yürüyüş yapmamıza bile tahammül etmiyorlar.”

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine karanfil bırakmak için yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahalede bulundu.

Videoda bir öğrencinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı görülüyor.