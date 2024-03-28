Ankara ve İstanbul’da yerel seçime özel "basın merkezi" kurulacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimleri takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensupları için Ankara ve İstanbul’da “basın merkezi” kuracak.

Yerel Seçim 2024 28.03.2024 12:59 Giriş: 28.03.2024 12:59

Güncelleme: 28.03.2024 13:06 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos