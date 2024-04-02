Ankara ve İzmir’de de kaybeden AKP oldu

Haber Merkezi

Melih Gökçek döneminde büyük kıyıma uğrayan Ankara'da AKP bu seçimde büyük kan kaybetti. Ankara’da mevcut başkan Mansur Yavaş, bir önceki seçimde aldığı yüzde 50.93 oyu, 60,14’e taşıdı. AKP’nin tartışılan ismi Turgut Altınok ise ancak yüzde 31,89 oranında kaldı. 2019’daki seçimde sadece Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ’ı alan CHP, qbunların yanında 13 ilçeyi daha kazandı. Bunlar arasında Mamak, Keçiören, Gölbaşı ve Etimesgut da yer aldı. Keçiören’de CHP en son olarak 1994’te seçim kazanmıştı.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP en güçlü olduğu ilçelerden Etimesgut'ta kan kaybetti. Oyu yüzde 50’den 33’e düştü. Burada seçimi CHP'nin adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu kazandı. AKP Beypazarı, Ayaş, Güdül, Kahramankazan, Gölbaşı ve Nallıhan'ın da aralarından bulunduğu 11 ilçeyi kaybetti. Meclis çoğunluğu da CHP’nin oldu.

İZMİR KIRMIZI

İzmir, Tunç Soyer’in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay yarıştı. Oyu yüzde 58’den 48’e gerilemesine rağmen. AKP'nin güçlendiği dedikoduları karşılık bulmadı. İzmir'de CHP 30 ilçenin 28'ini kazandı. Kentin haritasının neredeyse tamamı kırmızıya büründü. AKP Menemen'i MHP ise Aliağa’yı kazandı.