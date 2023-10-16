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Ankara’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Ankara’da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cansız beden Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Güncel
  • 16.10.2023 13:26
  • Giriş: 16.10.2023 13:26
  • Güncelleme: 16.10.2023 13:29
Ankara’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.  

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi 1723 Sokak’ta bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından ceset Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kişinin ölüm nedeninin ise yapılan otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.

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