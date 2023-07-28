Ankara’da Gökçek iddiaları: Altınok’u engellemek istiyor

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için devreye girdiği öne sürüldü. İddiaya göre Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un büyükşehir adaylığını engellemeye çalışıyor.

Yerel yönetimler seçimleri için AKP'de kulisler başladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden el çektirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek yeniden sahneye çıktı.

Gökçek’in ABB Başkan adaylığı için adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adaylığını engellemeye ve Yenimahalle’den aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Ayrıca Keçiören Belediye Başkanlığı için de eski başkanlardan Mustafa Ak’ın adı geçiyor.

ÜÇ DÖNEMDİR CHP’DE



Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Gökçek’in Altınok’un büyükşehre değil, Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak son üç dönemdir AKP, Yenimahalle’yi CHP’li Fethi Yaşar’dan alamadı.

Son yerel seçimlerde üç dönem Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki, büyük bir iddiayla Yenimahalle Belediye Başkanlığı için aday gösterilse de CHP’li Yaşar karşısında kaybetti. Şimdi Altınok’un Yenimahalle’ye aday gösterilmek istenmesinin yine yenilgiyle sonuçlanacağının çok büyük olasılık olduğu, Gökçek’in de bunu sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

MUSTAFA AK DEVREDE



Öte yandan Keçiören Belediye Başkanlığı için eski başkanlardan Mustafa Ak da devreye girdi. Ak, iki dönem Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Ak’ın yeniden aday olmak için parti il başkanlığıyla birlikte çalıştığı bilgileri de kulislere yansıdı. Erdoğan’ın isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından Gökçek, başkent siyasetinde geri plana düştü.

Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Altınok’un Keçiören Belediye Başkanı olduğu dönemde ikili arasındaki tartışmalar gündemde kalmıştı.