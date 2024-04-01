Ankara’da ilericilik kazandı

Haber Merkezi

Ankara’da çok sayıda mahalle muhtarlığı demokrat ve ilerici adayların oldu. Keçiören’deki 19 Mayıs Mahallesi’nin muhtarlığına yaklaşık 2 bin oy fark atarak bir kez daha Ali Gölpunar seçildi. Yenimahalle’deki Uğur Mumcu Mahallesi’nin muhtarı ise Mehmet Gümüş, İlkyerleşim Mahallesi muhtarı da Fecire Yazan oldu.

Çankaya’daki Esatoğlu Mahallesi’nin muhtarlığına da yine bir diğer demokrat aday olan Özlem Ersöz seçildi. Bağcılar Mahallesi’nin muhtarı da “Mahallemizi birlikte yönetelim” diyerek aday olan Duygu Aydos oldu.