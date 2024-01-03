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Ankara’da şüpheli paket alarmı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

Güncel
  • 03.01.2024 21:26
  • Giriş: 03.01.2024 21:26
  • Güncelleme: 03.01.2024 21:28
Kaynak: İHA
Ankara’da şüpheli paket alarmı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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