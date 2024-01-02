İçişleri Bakanı'ndan Ankara'da vurulan kişiyle ilgili açıklama

Ankara'da bakanlıklar bölgesinde polis noktasına doğru koşan bir kişi vuruldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vurulan kişininse akli dengesinin olmadığı öğrenildi.

Ankara'da bakanlıklar bölgesinde polis noktasına doğru koşan bir kişi polis tarafından vuruldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vurulan kişininse akli dengesinin olmadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlede bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.

Şahıs hasteneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."