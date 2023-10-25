Ankara’da tiyatro festivali coşkusu

Ankara’nın en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Ankara Tiyatro Festivali, 17 Kasım’da başlıyor. 10 gün boyunca sürecek olan festival, tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılımla 26 oyuna ev sahipliği yapacak.

BirGün / ANKARA

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 26’ncı Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin programı belli oldu. 26 yıldır “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” anlayışıyla düzenlenen festivalde bu yıl 26 oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. 17 Kasım’daki açılış töreniyle başlayacak olan festival 27 Kasım’da sona erecek.

Uluslararası düzeyde gerçekleşen Ankara Tiyatro Festivali, dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro topluluklarının yanı sıra her yıl üniversite topluluklarından, özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından, amatör tiyatrolara tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılımla gerçekleşecek.

Festivalin açılışı Boğaziçi Folklor Kulübü’nün gösterisiyle yapılacak. 17 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak olan açılış töreninde onur ve emek ödülü de sahiplerine sunulacak. Bu yıl Festival Onur Ödülü Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın’a, Emek Ödülü de Tiyatro Sanatçısı Mehmet Ulusoy’a takdim edilecek.

Festival programını duyuran vakıf tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MADDİ ZORLUĞA RAĞMEN

“Bugün toplumların yaşam anlayışını oluşturan onların hangi kültürel kalıplar içerisinde yaşayacağını ve nasıl hareket edeceklerini belirleyen şey, içselleştirebildikleri kültürleridir. Sanat, bu kültüre katkıda bulunan, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren önemli bir varoluştur. Toplumlarla sanat arasındaki bağın kopukluğu çağdaş bir dünyaya yönelik beklentileri boşa çıkarıcı gelişmelerin önünü kapamakta, yaratıcı, özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu anlamda kopukluğun yaşanmaması için özellikle sivil toplum kurumlarının sanata destek vermeleri, bu tür organizasyonları desteklemeleri gerektiğini düşünmekteyiz. Uluslararası düzeyde gerçekleşen Ankara Tiyatro Festivali, dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro topluluklarının yanı sıra ülkemizden de her yıl üniversite topluluklarından, özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından, amatör tiyatrolara tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılımla gerçekleşmektedir.”

1996 yılından bu yana özel ve amatör tiyatro topluluklarının oyunlarını seyirciyle buluşturan festivalin maddi zorluklara rağmen direndiğine dikkat çekilen açıklamada “Festivalimiz, bu yıl yaşanan sahne sorunları nedeniyle yurtdışı grupları, üniversite grupları, belediye şehir tiyatroları ve özel-amatör grupların sergileyeceği 26 oyuna ev sahipliği yapacaktır” denildi.