İzmir’de 38 kısa film yarışacak

Kültür Sanat Servisi

24. İzmir Kısa Film Festivali’nde finalist kısa filmler belli oldu. 5 kategoride 38 kısa film yarışmaya değer bulundu. Her yıl bir animasyon ve bir kurmaca kısa filmin Akademi Ödüllerine başvurmasını sağlayan festival genç yönetmenlere sürdürülebilir film eğitimi konusunda eğitimler vererek, geleceğin sinema sektörünün çevre bilinci konusunda farkındalık sahibi olmalarını amaçlıyor.

İzmir Kısa Film Festivali bu yıl 14-19 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturacak. 118 ülkeden 3 bin 999 filmin başvuruda bulunduğu festivalde, ulusal ve uluslararası alanda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler belli oldu.

Bu yıl gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve çevrimiçi olarak gösterilecek.