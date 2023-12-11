Ankaragücü Başkanı Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.
Yumruğun ardından yerde kalan Halil Umut Meler'e saldıran kişiler güçlükle uzaklaştırıldı.
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