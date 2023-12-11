Hakem yumruklayan AKP kurucusu ve eski vekil Koca'nın partiden ihracı gündemde

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Konunun yarın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda görüşüleceği öğrenildi. Faruk Koca, AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer almanın yanı sıra AKP'den Ankara milletvekilliği yapmıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Konunun yarın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda görüşüleceği öğrenildi. Faruk Koca, AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer almanın yanı sıra AKP'den Ankara milletvekilliği yapmıştı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Birçok siyasiden de konuyla ilgili tepki geldi. İHA'nın AKP yakın kaynaklar dayandırarak aktardığına göre; Koca'nın AKP'den partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildiği ve konunun yarın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda görüşüleceği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Koca'nın saldırısıyla ilgili açıklama yaptı ve "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.