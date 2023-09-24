Ankaragücü ile Konyaspor berabere kaldı

Süper Lig’in 6’ncı hafta maçında Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü ligde puanını 6'ya yükseltirken, Konyaspor ise puanını 9'a yükseltti.

Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanan müsabaka 1-1 sona erdi

3’üncü dakikada gelişen Ankaragücü atağında sol kanattan topu süren Hanousek, pasını ceza sahası içerisindeki Bajic’e yolladı. Müsait pozisyonda olan Bajic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ama ofsayt bayrağı kalktı. Yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-0.

24’üncü dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Oliviera, direkt kaleyi denedi ama vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

28’inci dakikada Konyaspor skora dengeyi getirdi. Sol kanatta topla buluşan Guilherme pasını ceza sahasına çevirdi. Herkesi geçen top müsait pozisyondaki Ahmet’in önünde kaldı. Bekletmeden vuruşunu yapan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

35’inci dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Sol kanatta paslarla ilerleyen Ankaragücü’nde Hanousek çizgiye inerek içeriye çevirdi ancak kale ağzında Bajic istediği gibi dokunamadı ve top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

65’inci dakikada Ankaragücü’nde sol taraftan kullanılan kornerde kimse topa dokunamadı ve kaleye paralel giden top taça çıktı.

80’inci dakikada gelişen atakta sol kanattan ilerleyen Hanousek, içeri çevirdi. Savunmada Adil Demirbağ’ın müdahalesinde hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.

86’ncı dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası dışında topla buluşan Hanousek, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çıkardı ama top üstten auta çıktı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.