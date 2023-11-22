Ankara’yı ısıtan festival
Kültür Sanat Servisi
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 26’ncı Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali devam ediyor. Tiyatroseverlerin ilgisiyle karşılanan festival, 26 yıldır “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” anlayışıyla düzenleniyor.
22 Kasım Çarşamba
“DELİ KADIN”
Gestus Tiyatro -İstanbul
Tek Perde / 60 dk. / Dram
Saat:20.00 Yer: Farabi Sahne
23 Kasım Perşembe
“GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM”
Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
2 Perde / 110 dakika / Komedi
Saat:20.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
24 Kasım Cuma
“KOCAMI GÖMME TÖRENİ”
Tiyatro Ankara Yeni Meydan
80 Dk. / Komedi (+16)
Saat:20.00 Yer: Erol Demiröz Yeni Meydan Sahnesi
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